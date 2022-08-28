Москва, 28 августа, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Ядерный терроризм, которым занимается режим Зеленского, постоянно обстреливая Запорожскую АЭС, не должен помешать инспекции МАГАТЭ на эту атомную станцию. Об этом заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-1». Она также отвергла трактовку готовящегося визита представителей МАГАТЭ как «вынужденной уступки» со стороны России.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам Захаровой, «киевский режим и все те, кто за ним стоит» используют ЗАЭС в качестве инструмента не только шантажа, но и терроризма.

«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — сказала Захарова.

Она назвала ложью попытки представить согласование инспекции МАГАТЭ со стороны России как то, «что они якобы уломали (думаю, именно так будут строиться все фразы) российскую сторону на инспекцию». «Попытки именно так представить дело уже имеются», — сказала спикер МИД РФ.

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Как сообщило 28 августа Министерство обороны России, за 27 августа было зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ территории Запорожской атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы. В результате взрывов снарядов произошло поражение осколками линии трубопроводов. В ходе второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнём российских войск. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.