28 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 18:25 — REGNUM Международные Армейские игры — 2022 завершились победой российской сборной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Танки выходят на стартовую позицию Василий Иванов © ИА REGNUM

Экипаж Узбекистана Василий Иванов © ИА REGNUM Экипаж китайской сборной Василий Иванов © ИА REGNUM

ИЛ-76МД орошает трассу Василий Иванов © ИА REGNUM

Общее построение экипажей Василий Иванов © ИА REGNUM

Танкисты спешат занять свои места Василий Иванов © ИА REGNUM

Танкист узбекской сборной закрывает люк Василий Иванов © ИА REGNUM

Старт! Василий Иванов © ИА REGNUM

Российский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Китайский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM Белорусский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Преодоление первого препятствия Василий Иванов © ИА REGNUM

Узбекский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе «Танкового биатлона — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Узбекский танкист спешит к машине после передачи эстафеты Василий Иванов © ИА REGNUM

Белорусский экипаж на трассе полигона Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

Китайский танк Type-96B Василий Иванов © ИА REGNUM Китайский экипаж спешит передать эстафету Василий Иванов © ИА REGNUM

В день закрытия Army Games 2022 состоялось последнее соревнование — финал «Танкового биатлона» в Алабино. Одно из старейших и самых важных состязаний отмечает в этом году свой 10-летний юбилей. Лучшим поздравлением стала победа российских танкистов, занявших первое место. Второе и третье места поделили сборные Белоруссии и Китая.

На трассе полигона Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

Пресса Василий Иванов © ИА REGNUM

Российские танкисты спешат к машине после передачи эстафеты Василий Иванов © ИА REGNUM

«Танковый биатлон — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Российский экипаж ведет огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

Китайский экипаж завершает заезд Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители Василий Иванов © ИА REGNUM Узбекский экипаж преодолевает препятствие Василий Иванов © ИА REGNUM

Танк на огневой позиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Китайский экипаж ведет огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

Пыль дороги «Танкового биатлона» Василий Иванов © ИА REGNUM

Экипаж белорусской сборной на финише Василий Иванов © ИА REGNUM

Танковый биатлон завершен Василий Иванов © ИА REGNUM

Российский экипаж финишировал первым Василий Иванов © ИА REGNUM

«Армейские игры 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония закрытия игр прошла в КВЦ парка Патриот. Поздравить всех участников Армейских игр приехали Игорь Бутман, Юрий Башмет, Лариса Долина, группа Quatro и др.

Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Военный образцовый оркестр почетного караула на церемонии закрытия «Армейских игр — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Награждение сборных стран-участниц Василий Иванов © ИА REGNUM

Российская сборная выиграла «Танковый биатлон» Василий Иванов © ИА REGNUM

Игорь Бутман на сцене КВЦ «Патриот» Василий Иванов © ИА REGNUM Лариса Долина Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители и гости Василий Иванов © ИА REGNUM

Юнус-бек Евкуров вручает награды участникам «Армейских игр — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM Российская сборная выиграла «Международные Армейские игры — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Три континента, 12 стран проведения игр, более 1100 единиц техники, 3355 аккредитованных журналистов, более 2 млн болельщиков, посетивших площадки игр, 34 конкурса, 35 стран-участниц — всё это Армейские игры 2022.