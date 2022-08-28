Василий Иванов,
28 августа 2022, 18:25 — REGNUM Международные Армейские игры — 2022 завершились победой российской сборной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Танки выходят на стартовую позицию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экипаж Узбекистана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экипаж китайской сборной
Василий Иванов © ИА REGNUM
ИЛ-76МД орошает трассу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Общее построение экипажей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Танкисты спешат занять свои места
Василий Иванов © ИА REGNUM
Танкист узбекской сборной закрывает люк
Василий Иванов © ИА REGNUM
Старт!
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Китайский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Белорусский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Преодоление первого препятствия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Узбекский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На трассе «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Узбекский танкист спешит к машине после передачи эстафеты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Белорусский экипаж на трассе полигона Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Китайский танк Type-96B
Василий Иванов © ИА REGNUM
Китайский экипаж спешит передать эстафету
Василий Иванов © ИА REGNUM
В день закрытия Army Games 2022 состоялось последнее соревнование — финал «Танкового биатлона» в Алабино. Одно из старейших и самых важных состязаний отмечает в этом году свой 10-летний юбилей. Лучшим поздравлением стала победа российских танкистов, занявших первое место. Второе и третье места поделили сборные Белоруссии и Китая.
На трассе полигона Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пресса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российские танкисты спешат к машине после передачи эстафеты
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Танковый биатлон — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российский экипаж ведет огонь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Китайский экипаж завершает заезд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Узбекский экипаж преодолевает препятствие
Василий Иванов © ИА REGNUM
Танк на огневой позиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Китайский экипаж ведет огонь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пыль дороги «Танкового биатлона»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экипаж белорусской сборной на финише
Василий Иванов © ИА REGNUM
Танковый биатлон завершен
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российский экипаж финишировал первым
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Армейские игры 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия игр прошла в КВЦ парка Патриот. Поздравить всех участников Армейских игр приехали Игорь Бутман, Юрий Башмет, Лариса Долина, группа Quatro и др.
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военный образцовый оркестр почетного караула на церемонии закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Награждение сборных стран-участниц
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российская сборная выиграла «Танковый биатлон»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игорь Бутман на сцене КВЦ «Патриот»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лариса Долина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители и гости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юнус-бек Евкуров вручает награды участникам «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российская сборная выиграла «Международные Армейские игры — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Три континента, 12 стран проведения игр, более 1100 единиц техники, 3355 аккредитованных журналистов, более 2 млн болельщиков, посетивших площадки игр, 34 конкурса, 35 стран-участниц — всё это Армейские игры 2022.