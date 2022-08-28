Донецк, 28 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В День шахтера волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили с профессиональным праздником горняков Донбасса. Добровольцы спустились в шахту «Иловайская» и вручили шахтерам подарки. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Пресс-служба МГЕР Активисты МГЕР поздравили донецких горняков с профессиональным праздником

«От лица «Молодой Гвардии Единой России» поздравляю всех горняков России и Донбасса с их профессиональным праздником — Днём Шахтера! Сегодня мы приехали на Донбасс на шахту Иловайская, где ежедневно трудятся сотни шахтёров, работы не прекращаются ни на минуту даже в такое непростое время. Привезли все необходимое к праздничному столу. Для нас большая честь быть рядом с шахтёрами в этот день. Горняки это особые люди, мужественные, порядочные, настоящие патриоты, преданы своей стране и ее традициям. Шахтёры для нас, для будущего поколения являются примером для подражания и авторитетом. Желаем горнякам крепкого здоровья и благополучия!» — рассказал Антон Демидов.

Напомним, День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.