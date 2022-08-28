Москва, 28 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Победа России и раздел территорий б. УССР. Такое оптимистичное будущее киевскому режиму рисует издание Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывшая УССР

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«В конечном счёте Россия победит. Обе стороны это знают», — говорится в публикации.

Россия и б. УССР сейчас ведут конфликт с целью занять максимально сильную дипломатическую позицию, когда в конечном итоге будут проведены переговоры о мире. Б. УССР в итоге будет разделена, считают журналисты издания.

Пока Запад продолжит поставлять оружие, этот день будет откладываться. Это похоже на то, когда родственники умирающего человека не дают врачам отключить его от систем жизнеобеспечения, пытаясь избавить от мук. Рано или поздно сделать это придётся, все это понимают, пишет издание.

Ранее ИА REGNUM передавало, что депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП) считает, что после окончания специальной военной операции на территории б. УССР сформируются два федеральных округа в составе РФ.

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