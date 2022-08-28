Луганск, 28 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В жилых массивах Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) остались без электричества более 11 тыс. абонентов. Об этом 28 августа сообщил мэр города Сергей Колягин в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

«Произошло отключение подстанции… — написал он. — Без электроэнергии остаются более 11 тыс. абонентов в жилых массивах Сокологоровка, Альберт, Первомайка, Завод».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что здание сельскохозяйственного предприятия «Шанс» повреждено в результате обстрела города Сватово со стороны ВСУ.