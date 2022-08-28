Донецк, , 17:21 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Петровский и Ленинский районы Донецка.