Тбилиси, , 17:12 — REGNUM На горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси 28 августа вспыхнул пожар. Об инциденте сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лесной пожар вспыхнул на хребте Шавнабада. По предварительной версии, горят кустарники и сухая трава. На место уже мобилизованы пожарные и спасатели, ведутся работы по локализации и ликвидации пожара», — передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

К ликвидации пожара также привлечена авиация. Пожарные самолеты несколько раз вылетали к месту происшествия. В столице Грузии постепенно уменьшается смог. При этом жители Тбилиси, проживающие рядом с очагом возгорания, пишут в соцсетях о нависшем над их домами едком запахе и дыме.

Как сообщало ИА REGNUM, в августовском докладе Европейского центра по мониторингу засухи, курируемого Европейской комиссией, отмечалось, что 47% территории Европы находится в условиях явного дефицита влаги в почве, а 17% — в угрожающем состоянии, при котором страдает растительность.

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