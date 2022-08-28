Тбилиси, 28 августа, 2022, 17:12 — ИА Регнум. На горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси 28 августа вспыхнул пожар. Об инциденте сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

«Лесной пожар вспыхнул на хребте Шавнабада. По предварительной версии, горят кустарники и сухая трава. На место уже мобилизованы пожарные и спасатели, ведутся работы по локализации и ликвидации пожара», — передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

К ликвидации пожара также привлечена авиация. Пожарные самолеты несколько раз вылетали к месту происшествия. В столице Грузии постепенно уменьшается смог. При этом жители Тбилиси, проживающие рядом с очагом возгорания, пишут в соцсетях о нависшем над их домами едком запахе и дыме.

Как сообщало ИА REGNUM, в августовском докладе Европейского центра по мониторингу засухи, курируемого Европейской комиссией, отмечалось, что 47% территории Европы находится в условиях явного дефицита влаги в почве, а 17% — в угрожающем состоянии, при котором страдает растительность.

Читайте также: Нынешняя засуха в Европе может оказаться худшей за 500 лет