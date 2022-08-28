Москва, , 16:59 — REGNUM Все лесные пожары на территории Дальневосточного федерального округа потушены. Об этом 28 августа сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства 28 августа.

Лесные пожары МЧС

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«Сегодня в Якутии ликвидирован последний крупный лесной пожар. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров в этом регионе в 13 раз меньше (2021 году — 7,6 млн га, 2022 году — 0,6 млн га)», — передает пресс-служба Рослесхоза.

Отмечается, что в Сибири идут работы по дотушиванию двух пожаров на территории Тувы и Красноярского края.

С начала лесопожарного сезона-2022 площадь лесных пожаров по состоянию на 28 августа в России фиксируется ниже в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менее чем за сутки в 43 регионах России ликвидировано более 90% всех лесных пожаров. Оперативность ликвидации возгораний в лесах по стране составляет 80%.

Ранее ИА REGNUM передавало, по словам замглавы Минприроды РФ Сергея Аноприенко, борьбу с пожарами в Рязанской области продолжают методом встречного отжига, с этим связано и наличие задымленности.

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