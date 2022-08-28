Белград, , 17:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич отказал военным атташе ряда западных стран в просьбе о посещении военных объектов на юге Сербии, в городах Рашка и Нови-Пазар, вблизи административной границы с Косово и Метохией.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает 28 августа ТАСС со ссылкой на слова сербского лидера.

«Я ответил отказом. Туда могут попасть только представители соответствующих органов Сербии после одобрения верховного главнокомандующего. У меня не было желания это разрешать», — сказал Вучич в эфире канала TV Pink.

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Напомним, что с 1 сентября Приштина намерена запретить использование личных документов, выданных Сербией на территории Косово и Метохии. Это решение привело к резкому обострению ситуации на юге Сербии и в Косово. Вучич ранее заявил, что Белград готов частично принять требования властей Косова относительно въездных документов при гарантиях ЕС. Он подчеркнул, что это не следует воспринимать, как признание Сербией провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.

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