Белград, 28 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич отказал военным атташе ряда западных стран в просьбе о посещении военных объектов на юге Сербии, в городах Рашка и Нови-Пазар, вблизи административной границы с Косово и Метохией.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Об этом сообщает 28 августа ТАСС со ссылкой на слова сербского лидера.

«Я ответил отказом. Туда могут попасть только представители соответствующих органов Сербии после одобрения верховного главнокомандующего. У меня не было желания это разрешать», — сказал Вучич в эфире канала TV Pink.

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Напомним, что с 1 сентября Приштина намерена запретить использование личных документов, выданных Сербией на территории Косово и Метохии. Это решение привело к резкому обострению ситуации на юге Сербии и в Косово. Вучич ранее заявил, что Белград готов частично принять требования властей Косова относительно въездных документов при гарантиях ЕС. Он подчеркнул, что это не следует воспринимать, как признание Сербией провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.