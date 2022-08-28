28 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 23:09 — REGNUM На территории музея-заповедника «Коломенское» прошёл XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Основные темы фольклорного фестиваля «Год культурного наследия народов России» и 875-летие Москвы. В нём приняли участие гости из 49 регионов России, среди которых Республика Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия.

Гости фестиваля «Русское поле» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На территории фестиваля праздничные мероприятия прошли на четырех сценах и восьми тематических площадках.

«Ежегодно «Русское поле» становится местом притяжения людей, которые любят и ценят историю России, ее богатое духовное наследие, многогранность традиций и обычаев, яркую и самобытную культуру. Тысячи творческих коллективов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров съезжаются на фестиваль, чтобы подарить москвичам и гостям столицы настоящий «душевный русский выходной», — отметил Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Гости и участники фестиваля «Русское поле» поют народные песни в хороводе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Модный двор» стал площадкой, где показали уникальные коллекции национальных костюмов от 22 российских дизайнеров.

Костюмы русских дизайнеров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Костюмы русских дизайнеров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Костюмы русских дизайнеров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Костюмы русских дизайнеров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сцена на площадке «Модный двор» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На площадке «Модный двор» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самой вкусной оказалась площадка «Национальная кухня». Здесь прошли мастер-классы и ярмарка продукции от местных производителей. Подкрепиться можно было на площадке «Сытный двор» с точками питания и блюдами на любой вкус. «Площадь регионов» представила выставку-ярмарку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России.

Выставка-ярмарка товаропроизводителей России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка-ярмарка товаропроизводителей России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка-ярмарка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка-ярмарка товаропроизводителей России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка-ярмарка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс для детей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Формы из липы для печатных пряников Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Юрий мастер вырезать формы для печатных пряников из липы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-классы для детей и взрослых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На фестивале «Русское поле» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Машина с питьевой водой в жару спасает от жажды и перегрева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Площадка-реконструкция «Молодецкая дружина» посвящена эпохе Петра Великого. На площадке прошли потешные бои, выставка вооружения и снаряжения времен Петра, ярмарка ремесел и мастер-классы. Для юных зрителей работала площадка «Детские забавы» с играми, конкурсами, эстафетами и разными развлечениями.

Стрельцы в петровскую эпоху на площадке фестиваля «Русское поле» в Коломенском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исторические костюмы петровской эпохи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Исторические костюмы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкторы на фестивале «Русское поле» в Коломенском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники фестиваля «Русское поле» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На фестивале приготовили рекордное количество каши из ячменя по рецепту 1147 года. Для этого привезли из Турции уникальную кастрюлю на 4500 литров.

Каша из ячменя в гигантской кастрюле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Повора угощают гостей фестиваля «Русское поле» кашей из ячменя Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Каша из ячменя Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Русская каша и повара Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На фестивале представили уникальные изделия-рекордсмены созданные в 2020 и 2021 годах, но из-за пандемии показанные зрителю только в онлайн-формате: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, самый длинный рушник и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики.

Главный художник и поднос с федоскинской росписью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На центральной сцене состоялся гала-концерт с известными исполнителями. Фестиваль «Русское поле» стало ярким завершением лета в столице!

Участники фестиваля «Русское поле» на большой сцене Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители смотрят гала-концерт и подпевают Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости фестиваля «Русское поле» в Коломенском смотрят гала-концерт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гости и участники фестиваля «Русское поле» у большой сцены Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление на большой сцене фестиваля «Русское поле» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости фестиваля «Русское поле» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM