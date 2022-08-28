Наталья Стрельцова,
28 августа 2022, 23:09 — REGNUM На территории музея-заповедника «Коломенское» прошёл XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Основные темы фольклорного фестиваля «Год культурного наследия народов России» и 875-летие Москвы. В нём приняли участие гости из 49 регионов России, среди которых Республика Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия.
Гости фестиваля «Русское поле»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На территории фестиваля праздничные мероприятия прошли на четырех сценах и восьми тематических площадках.
«Ежегодно «Русское поле» становится местом притяжения людей, которые любят и ценят историю России, ее богатое духовное наследие, многогранность традиций и обычаев, яркую и самобытную культуру. Тысячи творческих коллективов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров съезжаются на фестиваль, чтобы подарить москвичам и гостям столицы настоящий «душевный русский выходной», — отметил Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Гости и участники фестиваля «Русское поле» поют народные песни в хороводе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Модный двор» стал площадкой, где показали уникальные коллекции национальных костюмов от 22 российских дизайнеров.
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сцена на площадке «Модный двор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На площадке «Модный двор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Самой вкусной оказалась площадка «Национальная кухня». Здесь прошли мастер-классы и ярмарка продукции от местных производителей. Подкрепиться можно было на площадке «Сытный двор» с точками питания и блюдами на любой вкус. «Площадь регионов» представила выставку-ярмарку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России.
Выставка-ярмарка товаропроизводителей России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка-ярмарка товаропроизводителей России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка-ярмарка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка-ярмарка товаропроизводителей России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка-ярмарка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс для детей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Формы из липы для печатных пряников
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий мастер вырезать формы для печатных пряников из липы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-классы для детей и взрослых
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На фестивале «Русское поле»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Машина с питьевой водой в жару спасает от жажды и перегрева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Площадка-реконструкция «Молодецкая дружина» посвящена эпохе Петра Великого. На площадке прошли потешные бои, выставка вооружения и снаряжения времен Петра, ярмарка ремесел и мастер-классы. Для юных зрителей работала площадка «Детские забавы» с играми, конкурсами, эстафетами и разными развлечениями.
Стрельцы в петровскую эпоху на площадке фестиваля «Русское поле» в Коломенском
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Исторические костюмы петровской эпохи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Исторические костюмы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкторы на фестивале «Русское поле» в Коломенском
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Участники фестиваля «Русское поле»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На фестивале приготовили рекордное количество каши из ячменя по рецепту 1147 года. Для этого привезли из Турции уникальную кастрюлю на 4500 литров.
Каша из ячменя в гигантской кастрюле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Повора угощают гостей фестиваля «Русское поле» кашей из ячменя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Каша из ячменя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Русская каша и повара
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На фестивале представили уникальные изделия-рекордсмены созданные в 2020 и 2021 годах, но из-за пандемии показанные зрителю только в онлайн-формате: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, самый длинный рушник и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики.
Главный художник и поднос с федоскинской росписью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На центральной сцене состоялся гала-концерт с известными исполнителями. Фестиваль «Русское поле» стало ярким завершением лета в столице!
Участники фестиваля «Русское поле» на большой сцене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители смотрят гала-концерт и подпевают
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» в Коломенском смотрят гала-концерт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости и участники фестиваля «Русское поле» у большой сцены
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление на большой сцене фестиваля «Русское поле»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены в Коломенском
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM