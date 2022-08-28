Донецк, 28 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Петровский и Ленинский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:10 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм: 16:30 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.