Тель-Авив, Израиль, 28 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Яир Лапид приказал израильской армии и разведке «Моссад» быть готовыми к любому сценарию развития событий в отношении Ирана. Одновременно глава еврейского государства подтвердил, что Израиль выступает против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Мы будем готовы действовать для поддержания безопасности Израиля. Американцы понимают это, весь мир понимает это, израильское общество также должно знать это», — написал премьер-министр на своей странице в Twitter.

По его словам, СВПД было плохим соглашением еще в момент его подписания в 2015 году, а сейчас «опасности, исходящие от него, стали еще больше», поскольку иранские ядерные технологии с тех пор получили развитие.

Как отмечает ТАСС, 26 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение договоренности по ядерной программе Ирана близко как никогда близко. Израиль пообещал противодействовать ядерной программе Ирана даже в случае заключения нового соглашения.