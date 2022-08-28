Ереван, , 16:47 — REGNUM Три человека задержаны в Ереване в рамках расследования дела о взрыве на оптовом рынке «Сурмалу». Об этом 28 августа сообщил начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

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«Трое из задержанных в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу» арестованы. Ходатайство об аресте заместителя директора ЗАО «Ереванский консервный завод» отклонено», — цитирует ТАСС спикера.

На сайте прокуратуры Армении говорится, что подследственных обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекших смерть человека, а использовавшие склад обвиняются в смерти двух и более лиц по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа в Ереване произошёл взрыв в оптовом торговом центре «Сурмалу». Трагедия унесла как минимум шесть жизней, пострадал от взрыва 61 человек, а 18 граждан числятся пропавшими без вести.

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