Рязань, , 16:37 — REGNUM Природные пожары, охватившие Рязанскую область, постепенно сдают свои позиции, а ситуация остается под контролем властей. Об этом 28 августа в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

Авиатехника на ликвидации пожаров в Рязанской области Телеграм-канал Павла Малкова

«Ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведённые границы и постепенно сдает позиции. Это подтверждают и данные системы ИСДМ Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков», — отметил врио губернатора.

По его словам, «больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам». Продолжается плановая работа наземной группировки и авиации по тушению очагов возгорания.

Однако погодные условия пока остаются неблагоприятными для тушения, признал Малков.

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Напомним, по данным федеральной Авиалесоохраны, тушение крупного пожара в Рязанской области продолжается в круглосуточном режиме.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко ранее заявил, что удалось полностью локализовать природные пожары в Рязанской области.

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