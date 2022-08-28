Донецк, 28 августа 2022, 16:27 — REGNUM Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:05 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ снова обстреляли Зайцево в ДНР.