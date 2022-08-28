Москва, , 16:35 — REGNUM Бойцам шестого казачьего полка имени Платова Народной милиции ЛНР нужен квадрокоптер. О просьбе казаков сообщил в своём телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

Квадрокоптер Donland.ru

«Приобретая такую технику, мы сохраним жизни личному составу. Это поможет нам более эффективно проводить разведку и доразведку», — отметил командир полка Герой ЛНР Владимир Полуполтинных.

Напомним, что ранее бывший начальник Генштаба Вооружённых сил России Юрий Балуевский заявил, что квадрокоптеры позволяют военным применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.

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