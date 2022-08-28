Москва, , 16:34 — REGNUM Среднемесячная температура воздуха в августе в Москве составила +22 градуса. Месяц стал самым жарким в столице за 143 года метеонаблюдения, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Август 2022 года войдет в летопись как самый жаркий месяц за 143 года… Среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, и это больше чем рекорд, который был в августе 2010 года. Тогда в августе среднемесячная температура была плюс 21,8 градуса», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также в Москве побит рекорд 2010 года, сопоставимый с температурой воздуха в 2007 году, среднемесячная температура тогда составляла 20,2 градуса тепла, в 1972 году — +20,6 градусов, добавил синоптик.

В среднем такие волны субтропической жары случаются в августе в средней полосе, в Центральной России и в Москве раз в 18−20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 30 августа антициклон, определявший жару в центре европейской части России, начнёт медленно отступать на восток. 1 сентября произойдёт резкое изменение температурного режима, рассказал он.

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