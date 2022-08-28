Москва, , 16:17 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 28 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:13 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 28 августа станет последним днем в затянувшейся засухе в Москве.