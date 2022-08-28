Анкара, 28 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. 29 августа в Словению прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщили Anadolu Ajansı в МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

В сообщении говорится, что турецкий дипломат, который примет участие в 17-м Бледском стратегическом форуме, проведет ряд двусторонних встреч.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии конференции турецких послов заявил, что у Турции нет враждебности к Армении, и Анкара не претендует на чьи-либо земли.