Лондон, 28 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс как наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра в случае своего избрания на этот пост рассматривает возможность снижения НДС на 5%, чтобы облегчить финансовое бремя, которое несут британцы.

UK Government Лиз Трасс

Это может стать самым большим снижением налога на добавленную стоимость за всю историю Великобритании. В 2008 году на фоне мирового кризиса НДС в королевстве снижался на 2,5%.

«Трасс рассматривает возможность понизить НДС с 20% до 15%. Такой шаг, предположительно, позволит каждой семье экономить до 1300 фунтов стерлингов (1527 долларов) в год», — пишет «Прайм», со ссылкой на британскую газету.

Среди других мер, которые рассматривает команда Трасс, в случае её победы в борьбе за пост премьера — возможность продления снижения пошлины на топливо.