Москва, , 16:06 — REGNUM «Группа ГАЗ» планирует запустить производство и начать продажи автомобилей «Соболь NN» в последнем квартале 2022 года, сообщил директор по стратегии и цифровым технологиям «Группы ГАЗ» Алексей Лихачёв.

«Что касается производства и продаж, да, я подтверждаю, что и производство, и продажи стартуют в четвёртом квартале 2022 года. То есть уже совсем скоро», — приводит ТАСС слова Лихачёва.

Первыми автомобилями в линейке «Соболь NN» станут грузовые и грузопассажирские фургоны с дизельными двигателями. Далее компания планирует запустить производство версий с бензиновым двигателем и других модификаций автомобиля.

Уровень локализации производства автомобилей «Соболь NN» составит свыше 80%. Ожидается, что новые авто заместят коммерческие модели покинувших российский рынок иностранных компаний в сфере онлайн-торговли и доставки.

Городской фургон «Соболь NN» был представлен в сентябре 2021 года на выставке Comtrans в Подмосковье. Грузоподъёмность фургона «Соболь NN» составит 800 кг. Габаритная длина — 5120 мм, колёсная база 2430 мм.