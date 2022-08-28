Москва, 28 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. 23-летний центральный нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев сделал хет-трик за 11 минут в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Оренбургом».

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Первый мяч 23-летний россиянин забил на 8-й минуте после передачи Антона Миранчука. Через три минуты Игнатьев оформил дубль, замкнув прострел Наира Тикнизяна. На 19-й минуте Игнатьев забил третий мяч. Голевую передачу на свой счет записал голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков.

Иван Игнатьев выступает за «Локомотив» с 21 июля 2022 года, после перехода из казанского «Рубина» на правах свободного агента. Действующее соглашение нападающего с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года.