Иерусалим, 28 августа 2022, 15:58 — REGNUM Глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа отправляется в Вашингтон (США) на предстоящей неделе для переговоров по ядерному соглашению с Тегераном. Об этом 28 августа сообщила государственная телерадиокорпорация КАН.
Барнеа, который резко выступил против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), назвав его соглашением, которое предоставит «иранцам лицензию на производство бомбы», появится на слушаниях в Конгрессе США.
В 2015 г. Германия, Великобритания, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.