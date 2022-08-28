Иерусалим, 28 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа отправляется в Вашингтон (США) на предстоящей неделе для переговоров по ядерному соглашению с Тегераном. Об этом 28 августа сообщила государственная телерадиокорпорация КАН.

Моссад

Барнеа, который резко выступил против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), назвав его соглашением, которое предоставит «иранцам лицензию на производство бомбы», появится на слушаниях в Конгрессе США.

В 2015 г. Германия, Великобритания, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.