Донецк, , 15:54 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Зайцево в ДНР. Об этом 28 августа сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:35 — н.п. Клещеевка — н.п. Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что здание сельскохозяйственного предприятия «Шанс» повреждено в результате обстрела ВСУ города Сватово в ЛНР.

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