Москва, 28 августа 2022, 15:43 — REGNUM Сроки создания Российской орбитальной станции (РОС) и объёмы финансирования будут определены после завершения эскизного проектирования. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов 28 августа агентству ТАСС.
Борисов напомнил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) уже готовит эскизный проект станции. Эта работа должна быть завершена до конца 2023 года.
«После чего станут понятны облик станции, параметры орбиты, объёмы необходимого для её создания финансирования, а также возможные сроки развёртывания», — объяснил глава Роскосмоса.
Он добавил, что эскизный проект будет представлен правительству России.
Решение о создании новой российской космической станции было объявлено в апреле 2021 года. В августе 2022 года на военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые был показан макет станции.
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