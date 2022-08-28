Москва, 28 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Сроки создания Российской орбитальной станции (РОС) и объёмы финансирования будут определены после завершения эскизного проектирования. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов 28 августа агентству ТАСС.

НАСА Земля из космоса. На орбите станция МИР

Борисов напомнил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) уже готовит эскизный проект станции. Эта работа должна быть завершена до конца 2023 года.

«После чего станут понятны облик станции, параметры орбиты, объёмы необходимого для её создания финансирования, а также возможные сроки развёртывания», — объяснил глава Роскосмоса.

Он добавил, что эскизный проект будет представлен правительству России.

Решение о создании новой российской космической станции было объявлено в апреле 2021 года. В августе 2022 года на военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые был показан макет станции.