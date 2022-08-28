Оттава, , 15:42 — REGNUM Фронтмена канадской инди-рок-группы Arcade Fire Уина Батлера обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом 28 августа передает Pitchfork.

Все «жертвы» — три девушки и один гендерно-флюидный канадец — обвинили Батлера в том, что в период в 2016 — 2020 гг. он принуждал их к сексу.

«Добродетельная публичная репутация Батлера не совсем соответствует его поведению за кулисами. Три женщины заявили о сексуальных взаимодействиях с Батлером, которые, по их мнению, были неуместными… Все трое были преданными фанатами Arcade Fire в возрасте от 18 до 23 лет в начале их взаимодействия с Батлером», — отмечается в сообщении.

При этом, по словам предполагаемых жертв, они сами ходили на встречи с Батлером, не говоря о них как о «свиданиях».

Фронтмен группы связался через адвоката с изданием и рассказал, что все контакты с указанными лицами происходили по взаимному согласию.