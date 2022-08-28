Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM 25-летний бразильский фланговый нападающий Малком с оценкой 7.99 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Урал» — «Зенит» (0:4).

Малком в форме ФК «Зенит» Vyacheslav Evdokimov

В матче с клубом из Екатеринбурга Малком отметился двумя забитыми мячами, двумя успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач бразильского футболиста составила 88%.

В текущем сезоне Малком принял участие в семи турах чемпионата России по футболу, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Зенит» бразилец выступает с 2 августа 2019 года после перехода из «Барселоны» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.