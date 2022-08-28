Петропавловск-Камчатский, , 23:23 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском открылся второй этап всероссийского форума «Экосистема» — «Заповедный край». В первый день его работы корреспондент ИА REGNUM побеседовал с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор»* Денисом Буцаевым.

Денис Буцаев Prikhodov

Денис Петрович, форум «Экосистема» проходит в два этапа, первый состоялся в мае в Череповце. Вы выступали на нем, и особенно отметили роль молодежи в развитии экологического движения в стране. Как Вы оцениваете первую часть форума, и с чем пришли ко второй?

Роль молодёжи в экологической повестке неоценима. Я не устаю повторять — общение с молодёжью меня очень вдохновляет. Молодые люди быстро вникают и откликаются на проблемы экологии. И начинают поглощать знания, как губка. А потом как-то реализовывают свои идеи по улучшению ситуации в экологии на практике. Причём на безвозмездной основе, мотивируясь только чувством причастности к большому делу.

Например, в рамках первой части форума мы проводили кейс-чемпионат в номинациях «Рециклинг строительных отходов» и «Создание экотехнопарка». Ребята презентовали много идей, проявили себя, нашли неординарные решения экологической проблемы в отрасли обращения с ТКО. Авторов лучших кейсов получили возможность пройти стажировку в РЭО и ценные призы.

На Камчатке мы планируем провести много просветительских мероприятий. Причём все в развлекательном формате, чтобы молодым людям было не только познавательно, но и любопытно. Обязательно для популяризации зелёных профессий мы снова проведём кейс-чемпионат. И будем рады взять лучших участников к себе на стажировку.

Какие экологические практики, реализуемые на Камчатке, Вы считаете наиболее интересными и перспективными?

Выделять какие-то определенные практики было бы неправильно, каждая из них важна и направлена на популяризацию экологического образа жизни. Уверен, что жители Камчатки, молодежь, взрослые, многие из них активно участвуют в экологических проектах и стремятся привлечь на них как можно большее количество людей. Просвещение является неотъемлемой составляющей реформы обращения с отходами, и РЭО в этом плане всегда готов поддержать просветительские и волонтерские проекты.

Какие задачи считаете наиболее актуальными, требующими безотлагательного решения? Как видите роль Российского экологического оператора в решении этих проблем?

Камчатка является территориально крупным регионом с малым количеством населения, проживающего на отдаленных друг от друга территориях. При этом объем образования отходов достаточно небольшой. Но это не значит, что здесь можно откладывать реформу обращения с ТКО. Поэтому на Камчатке необходимо так же, как и в остальных регионах России, налаживать систему сбора отходов, их переработки, создавать инфраструктуру. РЭО может оказывать поддержку в виде финансирования проектов, которые направлены на выполнение показателей нацпроекта «Экология» — 100% обработка и снижение захоронения отходов на полигонах до 50% к 2030 году.

В Елизовском районе начато проектирование комплекса обращения с отходами. Мощность объекта составит 120 тысяч тонн ТКО в год, а объем инвестиций около 2 млрд рублей. Комплексный объект, который будет включать линию компостирования, сортировку, полигон, полностью покроет потребности региона. Ожидается, что в следующем году инвестор сможет приступить к строительству объекта. Ввод в эксплуатацию КПО запланирован на 2025–2026 гг.

В случае реализации проекта на основе концессионных соглашений ППК РЭО сможет представить концессионеру финансирование в объеме до 95% от суммы инвестиций в виде льготного займа на срок 12 лет под ставку 5-6% годовых.

Также силами региона планируется строительство перегрузочных станций ТКО. Такие объекты позволят сократить логистические расходы.

В программу форума интегрирован трек нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Экософия». За первые месяцы работы его участниками стали уже более пяти тысяч человек. Как Вы оцениваете перспективы проекта, и его роль в формировании новой экологической культуры в стране?

Как вы, наверное, знаете, мы поддерживаем проект на официальном уровне и выступаем одним из партнеров «Экософии». Роль подобных проектов в формировании новой экологической культуры не просто главная, я бы назвал ее движущей силой в этом процессе. Экопросвещение является одним из основных направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, это механизм трансформации сознания людей. Благодаря таким проектам, как «Экософия», мы выходим с просветительской миссией на самую что ни на есть целевую аудиторию, таргетированно. То есть мы уверены, что участники проекта заинтересованы в решении экологических проблем. Потом своим примером они вдохновят соседей, друзей, коллег. Таким образом новое экологическое мышление будет распространяться среди населения. И в будущем большинство жителей России станут бережнее относиться к окружающей среде.