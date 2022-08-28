Уфа, , 15:30 — REGNUM В результате столкновения трёх легковых и одного грузового автомобиля в Башкирии погибли два человека, ещё трое — пострадали. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«Сегодня в 14:30 мск в Главное управление МЧС РФ по республике поступило сообщение о том, что в Иглинском районе на 1542-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием трёх легковых и одного грузового автомобиля», — отмечается в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД РФ организовано реверсивное движение.

Обстоятельства устанавливаются.