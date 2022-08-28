Северодонецк, ЛНР, , 15:27 — REGNUM Специалистам удалось наладить подачу воды в центральный район Северодонецка, сообщил 28 августа исполняющий обязанности главы администрации города Николай Моргунов.

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«Чтобы обеспечить город водой, мы сегодня подали электроэнергию на водозаборы, которые оказались в рабочем состоянии… Наша попытка пока увенчалась тем, что мы подали воду в центральную часть города», — передает его слова RT.

Он пояснил, что вода подаётся в колонки, откуда жители смогут набирать воду согласно составленному графику.

Впоследствии специалисты проведут инвентаризацию сети и устранят порывы трубопроводов, которые сильно пострадали при обстрелах со стороны ВСУ.