Москва, 28 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Данные части пользователей онлайн-кинотеатра Start утекли в открытый доступ. Об этом 28 августа сообщает РИА Новости.

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«Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке телефонов и электронных адресов части пользователей, банковские данные не пострадали», — приводит агентство заявление представителей сервиса.

Информация о числе пользователей, чьи данные были скомпрометированы, не раскрывается.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ утекли данные почти 44 млн пользователей кинотеатра Start. Более 24 млн из этих пользователей являются жителями России.