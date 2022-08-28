28 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз в скором времени из-за антироссийских санкций столкнется с серьезными вызовами.

Оксана Переможенко, , 15:59 — REGNUM Европейский союз в скором времени из-за антироссийских санкций столкнется с серьезными вызовами, заявил 28 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Васнецов Виктор. Нищие. 1873

«Мы ограничиваем экономические возможности России… Конечно, мы столкнёмся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — отметил политик.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники осуждения указали на то, что ранее Европа жила за счет доступных российских ресурсов, а сейчас из-за санкций с этим есть проблемы. Иные отметили, что страдать придется жителям Европы — политическая верхушка страдать не будет. Были и те, кто напомнил, что ранее Боррель обещал, что Россия заплатит высокую цену, а получилось иначе. Некоторые также заметили, что заварили всё США, а расплачиваться приходится Европейскому союзу.

«Проснулся!» — отреагировала Svetlana.

«Скорее бы уже…» — добавила Галина.

«Проблемы будут у простых смертных. А [он] ни в чём себе не откажет», — пишет «Ю».

«Что посеял, то и пожнешь», — прокомментировал Oli Böttchet.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

«Почему это «скоро столкнется»? Уже столкнулись!» — написала Светлана К.

«Как я им желаю лютой-лютой зимы с минус 30 и ветром штормовым», — с сарказмом отреагировал Владимир Ильич.

«Ждём. Это называется: бумеранг возвращается», — комментирует слова дипломата Катюша.

«Заметьте, не американцы, которые это всё заварили, а ЕС!» — подчеркнул Дмитрий М.

«Путин предупреждал: санкции незаконны и вредят всем», — добавил «Стопервый».

«Вся эта клоунада с санкциями ради клоуна в Киеве отправила Европу в средневековье без машины времени. Кто не скачет — замерзай», — не без сарказма пишет Андрей Г.

«А такой радостный был, как санкции начали вводить», — иронизирует 53 650.

«Вспоминая, как они ещё до всей этой заварушки экономили на тепле, сложно представить их уже этой зимой. Когда в Европу ездила, в разных странах снимали жильё, везде отопление перекрыто, если в комнате никто не живет. Даже в мини-отелях. Снимаешь номер, поднимаешься, а там дубак. К нам дедуля администратор поднимался и открывал вентиль. Мы уходили гулять, пока комната нагреется потому, что на улице было теплее. В квартире комнату снимали, хозяйка тоже перекрывала. Для них всё это дорого. Видимо, эта зима будет совсем жесткой», — отметила Екатерина.

«Неужели дошло, что в своих проблемах они виноваты сами?» — спросила Ольга К.

«Не [он ли] скакал от радости полгода назад и визжал из всех утюгов, что Россия заплатит высокую цену… И что случилось?..» — задался вопросом Aleksandr M.

«Вы же сами этого хотели», — отреагировал Никита Л.

«Я так понимаю, из всего ЕС только Венгрия о своих людях беспокоится в первую очередь. Остальные-то вообще головой поехали», — прокомментировала новость Elle.

«Доигрались. Дешёвые энергоресурсы рекой текли из России. Это называется: срубили сук, на котором сидели», — добавил Roman D.

«Пусть привыкают, а то совсем зажрались и оборзели в край, а то, конечно, хорошо было существовать за дешевые ресурсы… Теперь посмотрим, какие они будут успешные, когда ресурсы будут недешевые…» — подытожил Valera L.