Ростов-на-Дону, 28 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар локализовали в Верхнедонском лесничестве в Ростовской области. Об этом 28 августа сообщил представитель ГУМЧС РФ по области.

Лесной пожар

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Пожар в Верхнедонском лесничестве произошел 27 августа. К утру 28 августа огонь охватил 203 га, а днем — 269 га.

В 14:00 мск пожар локализован на площади 269 га, отмечается в сообщении.

Лесной пожар тушат 600 человек и 120 единиц техники.