Брюссель, , 15:01 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией в ближайшее время. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным издания, соответствующее решение может быть принято на двухнедельной встрече министров стран ЕС, которая начнётся в Праге 30 августа. Речь идёт о заморозке соглашения об упрощении визового режима, подписанного в 2007 году.

Часть пунктов этого соглашения, упрощающая получение виз для чиновников и бизнесменов, была заморожена в конце февраля 2022 года. Сейчас речь идёт о более широкой приостановке действия соглашения, которое сделает получение виз более дорогим и длительным процессом для граждан РФ.

Ранее в некоторых странах, включая Финляндию и Польшу, заявили о готовности к полному запрету на выдачу туристических виз гражданам России. При этом Германия и другие страны ЕС выступают против этого решения.

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