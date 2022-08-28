Славянск, ДНР, 28 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В результате высокоточного удара в районе Славянска в Донецкой Народной Республике уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва боевиков киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 28 августа на брифинге.

Mil.ru ВКС РФ

Также за прошедшие сутки ударами ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в Славянске. В результате ударов ликвидировано до 150 боевиков и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Конашенков отметил, что союзные войска продолжают наступательные действия в районе Артёмовска. К 28 августа потери 204 батальона 241 бригады теробороны превысили 60% личного состава.

За сутки поражены три пункта управления, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 139 районах. В районе города Никополь уничтожено нефтехранилище, снабжающее топливом киевских боевиков в Донбассе. Среди других поражённых за сутки объектов в Минобороны РФ выделили 8 складов вооружения.