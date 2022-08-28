Калининград, , 14:24 — REGNUM Скульптурная композиция «Детство Петра» возле Фридрихсбургских ворот в Калининграде торжественно открыта для посетителей с 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Пётр I в 1709 году. Рисунок середины XIX века

Композиция высотой около 2,3 метра выполнена скульптором Зурабом Церетели. Ранее она хранилась в мастерской художника в Москве, позже он передал её Музею Мирового океана.

«Подарок Зураба Церетели невероятно органично смотрится в ансамбле Фридрихсбургских ворот. Маленький Пётр «бежит» в Школу навигацких наук и зовет за собой детей к постижению морских профессий», — отметили в музее.

Музей Мирового океана в Калининграде является первым комплексным маринистическим музеем России. Экспозиции музея посвящены судоходству, морской флоре и фауне. У причала музея пришвартованы музейные суда «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев» и подводная лодка Б-413.