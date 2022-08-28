Москва, , 14:17 — REGNUM Певица Алла Пугачева объяснила свой отъезд из России, сообщают Telegram-каналы.

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

Она пояснила, что занималась отдыхом и лечением: «Такое прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск».

В марте певица покинула Россию вместе с семьей. На протяжении нескольких месяцев она проживала в Израиле, затем переехала в Латвию.

О возвращении Аллы Пугачевой стало известно 27 августа. О встрече с ней в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Затем Пугачева рассказала о своих планах: «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове». Она отметила, что 1 сентября ее дети продолжат обучение в школе в России.