28 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в последний день своего визита в Алжир, находясь в городе Оран, столкнулся с негативной реакцией местных жителей, которые выкрикивали оскорбления в адрес французского лидера и возглавляемого им государства.

Анна Царькова, , 14:55 — REGNUM В последний день своего визита в Алжир французский президент Эммануэль Макрон попал в неприятную ситуацию в городе Оран, где собравшиеся местные жители выкрикивали негативные лозунги в адрес французского лидера. Об этом 27 августа сообщил телеканал France Info.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что после посещения магазина Disco Maghreb Макрон вышел из машины в желании пообщаться с местными жителями. После рукопожатий и нескольких фотографий среди собравшихся глава Франции столкнулся с негативом.

В частности, местные жители выкрикивали лозунги: «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну». В свою очередь, французский лидер не обратил внимания на негативные выкрики, помахал рукой собравшимся, поблагодарил их и сел в автомобиль.

Видеозапись, на которой был запечатлен инцидент, обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что ранее Алжир был колонией Франции. Комментируя инцидент, иные предположили, что от французских граждан утаят подробности произошедшего, продемонстрировав французам «правильную картинку».

«Он забыл, что это уже не их колония?» — спросила Алла.

«Любят его там страшно», — смеется Катя.

«Для своих СМИ потом правильную озвучку наложат», — с сарказмом добавил Максим.

«Его везде не любят, но у него какое то психическое расстройство, он любит, когда его унижают, он продолжает играть с публикой, каким нужно быть слепым политиком в отношении Алжира. Французам никогда не простят колонизации Алжира, так [он] ещё и приехал газ просить …» — отметила Lana A.

«Картинка для европейцев снята, дело сделано, остальное неважно. Или вы думали, что французы будут вникать, что там «какие-то аборигены» кричат? Улыбаемся и машем, как говорится», — смеется Ольга.

«А по телевизору Франции покажут только, как Макарон улыбался и махал ручкой. Обычная работа на камеру…» — добавила «Поселянка».

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это фиаско, Макрон», — с сарказмом отметил Cherbourg.

«Сразу видно: лидер свободной страны, охраны 100 500 [человек]», — иронизирует Artur W.

«Белый господин решил посетить бывшую колонию?» — смеется Андрей С.

«Скоро их так везде будут гнать», — пишет Glize581.

«Вот она, народная любовь, — сделали мальчика, браво!» — добавила Татиана.

«Макрон точно с головой не дружит! Алжир столько лет был колонией Франции… Столько бед Франция этому народу принесла… Чего поперся туда, Макрон?..» — не понимает 2727.

«Своим скажет, что приветствовали», — шутит Msludky.

«Всё, пошла аллергия по всему миру», — смеется Галина.

«Я думаю, он не понял, что ему кричат, а холуи сказали, что народ счастлив его видеть», — шутит Евгений С.

«Африка вам никогда ничего не простит…» — добавил Антон.

«Вот она — политика. Приходитсся улыбаться, когда тебя посылают очень далеко», — с сарказмом подытожил Андрей.