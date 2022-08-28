Донецк, 28 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево минами калибра 120 мм. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Майорск — н.п. Зайцево: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов.