Ньюкасл, Великобритания, 28 августа 2022, 14:06 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасл» объявил о трансфере 22-летнего таранного форварда «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака. Сумма трансфера, по информации портала transfermarkt, составила 70 миллионов евро.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»
Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»
Leedsunited.com

Таким образом, трансфер Исака побил рекорд, став самой дорогой покупкой в истории клуба. Контракт шведского футболиста с «сороками» рассчитан на шесть лет до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне Александер Исак, выступая за «Реал Сосьедад», принял участие в 32 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.