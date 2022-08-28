Ньюкасл, Великобритания, 28 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» объявил о трансфере 22-летнего таранного форварда «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака. Сумма трансфера, по информации портала transfermarkt, составила 70 миллионов евро.

Leedsunited.com Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»

Таким образом, трансфер Исака побил рекорд, став самой дорогой покупкой в истории клуба. Контракт шведского футболиста с «сороками» рассчитан на шесть лет до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне Александер Исак, выступая за «Реал Сосьедад», принял участие в 32 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.