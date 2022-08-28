Москва, , 14:03 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пересмотрел свои оценки стоимости газа.

Дмитрий Медведев Er.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

«В связи с повышением цены на газ до €3500 за 1000 куб. м вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», — отметил он.

Ранее глава ЦБ ФРГ Иоахим Нагель сообщил, что ключевую ставку придется поднять в том числе из-за небывалой инфляции из-за энергетического кризиса. Данная ситуация будет сохраняться и в 2023 году.