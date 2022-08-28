Донецк, , 13:53 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:25 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

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