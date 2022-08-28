Москва, 28 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции не допустили проведения несогласованного массового мероприятия в Москве 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

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«В результате принятых мер сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы. Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении ГУ МВД России по городу Москве.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах добавляет, что в Москве планировалось проведение автопробега с участием десятка дорогих спортивных иномарок. Участники автопробега планировали проехать по городу с наклейками «Богатые и успешные».

Ранее на 28 августа в Москве было анонсировано «ралли First Club Rally». Сообщалось, что в пробеге примут участие 200 автомобилей премиум-класса, которые проедут колонной по закрытой трассе.