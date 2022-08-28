Москва, 28 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие Запорожскую АЭС, были подавлены ответным огнем. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Обстрел артиллерией ВСУ атомной станции велся из района н. п. Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем», — отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки было зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции.