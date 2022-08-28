Москва, , 13:38 — REGNUM Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 274 самолета и 148 вертолетов ВСУ. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Накануне российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Докучаевск, Старомайорское, Комсомольский, Максимовка Донецкой Народной Республики, Семеновка Харьковской области и Белая Криница Херсонской области.

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